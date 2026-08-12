Инстасамка опровергла собственное заявление об отъезде из России
Блогер и певица Инстасамка (настоящее имя Дарья Еропкина) в своих соцсетях опубликовала видеообращение, в котором опровергла свои же слова о якобы отъезде из России.
Она рассказала, что «решила немного подтопить хайпа». Заявлением о якобы отъезде в Дубай и переводе песен на английский язык Инстасамка хотела привлечь внимание к своей новой песне.
«Друзья, я не то, что никуда не уеду, я не собираюсь прекращать делать для вас музыку. Никогда», — заключила исполнительница.
Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что Инстасамку вряд ли ждёт успех за границей, допустив, что она «всего лишь хайпует», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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