Культура производства у китайских автомобильных брендов отличается от европейской, японской или корейской: они ставят на один модельный ряд несколько вариантов запчастей, и ждать их в случае поломки приходится достаточно долго. Об этом НСН заявил гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Экспансия китайских автомобильных брендов, устаревание автопарка и рост доверия потребителей подстегивают спрос на запчасти из Китая: за семь месяцев их ввоз увеличился на 15%, а доля в структуре импорта превысила 50%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что российский рынок запчастей сегодня обеспечен предложением, но средние цены с начала года по некоторым позициям увеличились до 30%. Пархоменко отметил, что в случае с китайскими производителями есть проблемы с подбором запчастей.

«С подбором китайских запчастей сегодня есть сложности. Культура производства китайских производителей отличается от привычной нам, которая была введена европейцами, японцами и корейцами. По каталогу не всегда получится заказать нужную запчасть. Иногда просят снять ее и принести, ее обмеряют, отправляют в Китай, а там уже осуществляют заказ. На один модельный ряд ставилось несколько вариантов запасных частей, к сожалению, без снятия заказать их невозможно. Это увеличивает сроки, человек получает простой автомобиля, а ремонт становится дороже. Думаю, у массовых моделей есть запчасти в наличии на каком-то перегрузочном складе. Парк автомобилей растет, и удобнее, чтобы запчасть была с относительно маленьким сроком доставки, в пределах нескольких дней. Что-то более сложное, связанное с трансмиссией, двигателем, возможно, идет под заказ, но в целом сроки не такие большие, как при заказе запчастей из Европы», — сказал Пархоменко.