Россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто

Качество китайских запчастей часто вызывает вопросы, кроме того, их приходится долго ждать из-за особенностей культуры производства, сказал НСН Юрий Пархоменко.

Культура производства у китайских автомобильных брендов отличается от европейской, японской или корейской: они ставят на один модельный ряд несколько вариантов запчастей, и ждать их в случае поломки приходится достаточно долго. Об этом НСН заявил гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.

Экспансия китайских автомобильных брендов, устаревание автопарка и рост доверия потребителей подстегивают спрос на запчасти из Китая: за семь месяцев их ввоз увеличился на 15%, а доля в структуре импорта превысила 50%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что российский рынок запчастей сегодня обеспечен предложением, но средние цены с начала года по некоторым позициям увеличились до 30%. Пархоменко отметил, что в случае с китайскими производителями есть проблемы с подбором запчастей.

«С подбором китайских запчастей сегодня есть сложности. Культура производства китайских производителей отличается от привычной нам, которая была введена европейцами, японцами и корейцами. По каталогу не всегда получится заказать нужную запчасть. Иногда просят снять ее и принести, ее обмеряют, отправляют в Китай, а там уже осуществляют заказ. На один модельный ряд ставилось несколько вариантов запасных частей, к сожалению, без снятия заказать их невозможно. Это увеличивает сроки, человек получает простой автомобиля, а ремонт становится дороже. Думаю, у массовых моделей есть запчасти в наличии на каком-то перегрузочном складе. Парк автомобилей растет, и удобнее, чтобы запчасть была с относительно маленьким сроком доставки, в пределах нескольких дней. Что-то более сложное, связанное с трансмиссией, двигателем, возможно, идет под заказ, но в целом сроки не такие большие, как при заказе запчастей из Европы», — сказал Пархоменко.
Старые шины предложили сдавать на переработку вместо выброса

Собеседник НСН добавил, что качество китайских запчастей порой вызывают вопросы.

«Китайские подделки под европейские аналоги не всегда качественные. Возможно, на это влияет связка жадности российских продавцов и недобросовестности их китайских коллег. Порой происходит следующее: российские продавцы заказывают заведомо дешевую запчасть, китайцы говорят, что она дешевая, но будет не очень качественной и быстро выйдет из строя, наши торговцы соглашаются. А для простого потребителя ее ресурс непонятен. Я такое наблюдал, например, с шаровыми опорами: сертифицированная деталь отваливалась примерно после 10 тысяч километров, колесо встало боком, машина не на ходу. Причем это не единичные случаи», — отметил эксперт.

В заключение Пархоменко указал на то, что с ослаблением рубля происходит подорожание поставляемых из-за рубежа запчастей.

«Курс валют укрепляется, соответственно, рубль ослабевает. А как только рубль ослабевает, импортный товар дорожает. Если бы рубль был крепким, мы покупали бы товары из-за рубежа дешевле. Кроме того, мы видим увеличение налогов, это косвенно на всех давит, всем хочется зарабатывать больше. Если кто-то поставляет запчасть неофициально, возможно, она будет стоить дешевле, но лучше все-таки покупать запчасти у проверенных продавцов», — заявил он.

Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что китайские производители запчастей, шин и автомобилей в целом с годами улучшают качество выпускаемой продукции.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КитайРемонтАвтомобили

Горячие новости

Все новости

партнеры