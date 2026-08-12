Россиянам объяснили, почему сложно подобрать запчасти для китайских авто
Качество китайских запчастей часто вызывает вопросы, кроме того, их приходится долго ждать из-за особенностей культуры производства, сказал НСН Юрий Пархоменко.
Культура производства у китайских автомобильных брендов отличается от европейской, японской или корейской: они ставят на один модельный ряд несколько вариантов запчастей, и ждать их в случае поломки приходится достаточно долго. Об этом НСН заявил гендиректор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко.
Экспансия китайских автомобильных брендов, устаревание автопарка и рост доверия потребителей подстегивают спрос на запчасти из Китая: за семь месяцев их ввоз увеличился на 15%, а доля в структуре импорта превысила 50%. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ». Отмечается, что российский рынок запчастей сегодня обеспечен предложением, но средние цены с начала года по некоторым позициям увеличились до 30%. Пархоменко отметил, что в случае с китайскими производителями есть проблемы с подбором запчастей.
«С подбором китайских запчастей сегодня есть сложности. Культура производства китайских производителей отличается от привычной нам, которая была введена европейцами, японцами и корейцами. По каталогу не всегда получится заказать нужную запчасть. Иногда просят снять ее и принести, ее обмеряют, отправляют в Китай, а там уже осуществляют заказ. На один модельный ряд ставилось несколько вариантов запасных частей, к сожалению, без снятия заказать их невозможно. Это увеличивает сроки, человек получает простой автомобиля, а ремонт становится дороже. Думаю, у массовых моделей есть запчасти в наличии на каком-то перегрузочном складе. Парк автомобилей растет, и удобнее, чтобы запчасть была с относительно маленьким сроком доставки, в пределах нескольких дней. Что-то более сложное, связанное с трансмиссией, двигателем, возможно, идет под заказ, но в целом сроки не такие большие, как при заказе запчастей из Европы», — сказал Пархоменко.
Собеседник НСН добавил, что качество китайских запчастей порой вызывают вопросы.
«Китайские подделки под европейские аналоги не всегда качественные. Возможно, на это влияет связка жадности российских продавцов и недобросовестности их китайских коллег. Порой происходит следующее: российские продавцы заказывают заведомо дешевую запчасть, китайцы говорят, что она дешевая, но будет не очень качественной и быстро выйдет из строя, наши торговцы соглашаются. А для простого потребителя ее ресурс непонятен. Я такое наблюдал, например, с шаровыми опорами: сертифицированная деталь отваливалась примерно после 10 тысяч километров, колесо встало боком, машина не на ходу. Причем это не единичные случаи», — отметил эксперт.
В заключение Пархоменко указал на то, что с ослаблением рубля происходит подорожание поставляемых из-за рубежа запчастей.
«Курс валют укрепляется, соответственно, рубль ослабевает. А как только рубль ослабевает, импортный товар дорожает. Если бы рубль был крепким, мы покупали бы товары из-за рубежа дешевле. Кроме того, мы видим увеличение налогов, это косвенно на всех давит, всем хочется зарабатывать больше. Если кто-то поставляет запчасть неофициально, возможно, она будет стоить дешевле, но лучше все-таки покупать запчасти у проверенных продавцов», — заявил он.
Ранее глава Союза автосервисов России Юрий Валько заявил, что китайские производители запчастей, шин и автомобилей в целом с годами улучшают качество выпускаемой продукции.
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