Патрушев заявил, что Украина стоит за терактом в «Крокус Сити Холле»

«Конечно, Украина», - так он ответил на вопрос о том, стоит ли за терактом ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) или Украина.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что нападение на «Крокус Сити Холл» было совершено руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто его заказчик. По последним данным Следственного комитета РФ, число жертв теракта увеличилось до 139 человек.

Турецкий политолог Тогрул Исмаил в разговоре с НСН заявлял, что террористы, атаковавшие «Крокус», могли быть завербованы на территории Турции, однако организаторы массового убийства находятся в других странах, передает «Радиоточка НСН».

