Страны Балтии призвали Германию к поставкам танков Украине

Министры иностранных дел Латвии и Эстонии во главе с коллегой из Литвы призвали Германию начать поставки танков Leopard Украине. Об этом литовский министр Габриэлюс Ландсбергис заявил в Twitter.

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«Мы, министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии призываем Германию дать Украине танки Leopard сейчас. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и быстро восстановить мир в Европе. Германия как ведущая европейская сила несет особую ответственность в этом вопросе, — написал он.

Ранее бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе заявил, что власти ФРГ сопротивляются идее поставлять Украине танки Leopard 2 из-за «чувства исторической вины» перед Россией, пишут «Известия».

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