Первый генпрокурор РФ поспорил с преемником Чайки о функциях ведомства
В эфире НСН бывший генеральный прокурор России Валентин Степанков не согласился с кандидатом на пост главы Генпрокуратуры о достаточных полномочиях и инструментах ведомства.
Претендующий на пост генерального прокурора РФ замглавы Следственного комитета (СК) Игорь Краснов в ответ на вопрос о том, нужно ли расширять полномочия прокуратуры, назвал инструментарий этого ведомства достаточным. Об этом сообщает «Интерфакс». Выступая перед членами Совета Федерации, он также назвал эффективной систему разделения полномочий по надзору и ведению следствия между Генпрокуратурой и СКР
Первый генеральный прокурор России Валентин Степанков в эфире НСН не согласился с позицией Краснова, заявив, что занимавшийся преимущественно следственной работой генерал-лейтенант юстиции пока не вник в суть работы Генпрокуратуры. Накануне Степанков предполагал, что с приходом Краснова прокуратура вернет себе функцию уголовного преследования.
«Это говорит следователь, а не будущий генеральный прокурор. Потому что весь его профессиональный и служебный путь связан только со следствием, особенно в последние 15 лет. Оказавшись в кресле генерального прокурора, он должен понимать, что пришёл в другое ведомство, другую службу с другими функциями и с другой ответственностью за конечный результат работы.
Поэтому я думаю, что он преувеличивает, когда говорит о том, что в прокуратуре достаточный инструментарий, чтобы обеспечивать законность в раскрытии и расследовании преступлений. Но у него впереди, надеюсь, долгий путь в органах прокуратуры, и у него будет возможность переосмыслить и переоценить ту ситуацию, в которой он оказывается», - отметил Степанков.
По его словам, адвокатское сообщество также говорит о недостаточности полномочий прокуратуры в надзоре за следствием и «крайне критически и с болью» оценивает уход прокуроров с этого поля. Вопросы есть и у судов, поскольку потерявшие повседневный контроль за расследованием дел прокуроры неглубоко владеют материалами, добавил Степанков.
«Хочется ему [Краснову. – Ред.] пожелать, чтобы он быстрее вникал в ход работы самой прокуратуры. Это огромное ведомство с огромными задачами и разноплановой деятельностью, с которой он, даже работая в следствии, не сталкивался и о которой даже не подозревает», - сказал в беседе с НСН бывший генпрокурор.
Степанков при этом не считает, что назначение замглавы СК главой Генпрокуратуры сделает прокуроров более лояльными к Следственному комитету. «Я не считаю, что Следственный комитет победил Генпрокуратуру и что она теперь должна снизить уровень своей принципиальности к требованиям исполнения закона следователям», - отметил он.
Кандидатуру Краснова на пост генпрокурора выдвинул президент Владимир Путин в связи с переходом нынешнего главы ведомства Юрия Чайки на другую работу. 22 января вопрос о назначении Краснова будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации.
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