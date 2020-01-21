Первый генпрокурор РФ поспорил с преемником Чайки о функциях ведомства

Поэтому я думаю, что он преувеличивает, когда говорит о том, что в прокуратуре достаточный инструментарий, чтобы обеспечивать законность в раскрытии и расследовании преступлений. Но у него впереди, надеюсь, долгий путь в органах прокуратуры, и у него будет возможность переосмыслить и переоценить ту ситуацию, в которой он оказывается», - отметил Степанков.

По его словам, адвокатское сообщество также говорит о недостаточности полномочий прокуратуры в надзоре за следствием и «крайне критически и с болью» оценивает уход прокуроров с этого поля. Вопросы есть и у судов, поскольку потерявшие повседневный контроль за расследованием дел прокуроры неглубоко владеют материалами, добавил Степанков.

«Хочется ему [Краснову. – Ред.] пожелать, чтобы он быстрее вникал в ход работы самой прокуратуры. Это огромное ведомство с огромными задачами и разноплановой деятельностью, с которой он, даже работая в следствии, не сталкивался и о которой даже не подозревает», - сказал в беседе с НСН бывший генпрокурор.

Степанков при этом не считает, что назначение замглавы СК главой Генпрокуратуры сделает прокуроров более лояльными к Следственному комитету. «Я не считаю, что Следственный комитет победил Генпрокуратуру и что она теперь должна снизить уровень своей принципиальности к требованиям исполнения закона следователям», - отметил он.

Кандидатуру Краснова на пост генпрокурора выдвинул президент Владимир Путин в связи с переходом нынешнего главы ведомства Юрия Чайки на другую работу. 22 января вопрос о назначении Краснова будет рассмотрен на пленарном заседании Совета Федерации.

