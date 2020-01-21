Краснов отказался расширять полномочия прокуратуры

Краснов подчеркнул, что прокурорам расширять полномочия нет необходимости, они и так, по его словам, «огромные». Он добавил, что и то и другое ведомство работают эффективно.

Ранее НСН разбиралась в том, почему президент РФ решил сменить генпрокурора.



