Краснов отказался расширять полномочия прокуратуры
Кандидат на пост генпрокурора РФ Игорь Краснов заявил об эффективности работы системы, в которой разведены полномочия по надзору и ведению следствия между двумя ведомствами - Генпрокуратурой и Следственным комитетом. Об этом он сообщил в ходе выступления в Совете Федерации, передает «Интерфакс».
Краснов подчеркнул, что прокурорам расширять полномочия нет необходимости, они и так, по его словам, «огромные». Он добавил, что и то и другое ведомство работают эффективно.
Ранее НСН разбиралась в том, почему президент РФ решил сменить генпрокурора.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене