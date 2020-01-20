Экс-генпрокурор: Краснов вернет прокуратуре функцию уголовного преследования

«Немного удивительный выбор, потому что в биографии Краснова большую часть времени составляет чисто следственная работа. После ухода следствия из прокуратуры ее функции во многом изменились и резко снизились. Возможно, приход Краснова в конечном итоге вернет прокуратуре функцию уголовного преследования, которая записана в законе о прокуратуре, но на сегодня практически не осуществляется. Я думаю, что потенциал, заложенный в саму прокуратуру, в последние годы в полной мере не использовался. Она в основном реагировала на сиюминутные ситуации, а стратегической политикой в развитии прокурорского надзора не занимались. Поэтому, может быть, приход человека, имеющего следственный опыт, позволит наполнить прокуратуру именно этим содержанием и вывести прокурорский надзор из крайне мелочного и несерьезного вторжения в экономическую, финансовую и другую административно-управленческую деятельность», - сказал Степанков.

Юрий Чайка возглавляет прокуратуру с июня 2006 года. Следственный комитет при прокуратуре РФ прекратил свое существование в 2011 году в связи с образованием отдельного органа - Следственного комитета РФ по указу президента России. Генпрокурор не раз критиковал СК после отсоединения за рост нераскрытых преступлений.

Игорь Краснов – криминалист и следователь, с 2016 года является зампредом СК РФ, имеет специальные звания - генерал-майор юстиции и генерал-лейтенант юстиции. Расследовал ряд резонансных дел, в том числе, покушение на Анатолия Чубайса в 2005 году, убийства: Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году, судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова, чемпиона мира по тайскому боксу Муслима Абдуллаева, политика Бориса Немцова и других. Занимался также делом по хищению средств, выделенных на строительство космодрома «Восточный».

Как сообщала НСН ранее, комитет Совета Федерации по конституционному законодательству может рассмотреть кандидатуру Краснова на пост генпрокурора уже во вторник, 21 января, а Совфед — 22 января.

