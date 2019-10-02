Экс-депутат Верховной рады: Потеря газового транзита станет катастрофой для Украины

Продлить на год существующий контракт на прокачку газа по территории Украины, если не будет подписан новый договор, выразил готовность президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с руководителями профильных ведомств зарубежных стран и международных организаций в рамках форума «Российская энергетическая неделя», передает РИА «Новости».

Экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в эфире НСН объяснил, почему Киеву недостаточно годового продления газового контракта.

«Думаю, соглашение будет заключено до конца этого года. Но позиция Украины заключается в диаметрально противоположном подходе к вопросу. Украина хочет долгосрочный договор на транзит. Минимум на 10 лет, чтобы быть уверенной в том, что функция транзитера у нее останется. Вопрос не в том, подпишут договор или не подпишут. Вопрос как раз в объемах газа, которые будут прокачиваться через украинскую трубу. Потому что мощность этой трубы порядка 120 млрд кубов, а если через нее прокачивать 20-30 млрд, она просто становится убыточной, ничего кроме убытков она Украине не принесет. Основная цель – прописать минимальные объемы прокачки российского газа на территорию Европы, которые позволили бы сохранить какую-то рентабельность этой трубы. А об объемах никто не говорит. Прямых переговоров «Нафтогаза» и «Газпрома» я пока не видел, чтобы понять, о каких объемах газа идет речь. Потому что для Украины последствия прекращения транзита газа по ее территории будут катастрофическими. Мало того, что она теряет три млрд долларов доходов ежегодно, нужно понимать, что эту трубу обслуживают 55 тысяч украинцев, которые получают заработную плату. Что с ними делать?» - риторически спросил он.