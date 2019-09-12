Экономист: Непримиримость «Нафтогаза» ударит по украинцам

Киев намерен требовать компенсацию у российской стороны, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на тех же условиях. Об этом заявил директора украинской газовой компании Юрий Витренко, пишет ТАСС. По его словам, компенсация Украине составит 11-14 миллиардов долларов, в случае если «Газпром» не продолжит транзит через Украину с начала следующего года. Речь идет о компенсации, которую Киев отстаивает в арбитраже против «Газпрома».

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«Судя по всему “Нафтогаз” планирует очередную провокацию на газовую тему. Требование компенсировать более десяти миллиардов долларов демонстрирует, что конструктивная позиция не интересна украинской стороне. Они понимают, что после 1 января 2020 года “Газпром” вряд ли сможет обойтись без украинского транзита, но используют эту ситуацию не для того, чтобы искать компромисс, удобный всем сторонам, а пытаются создать проблемы и для европейских поставщиков, и для “Газпрома”. Но, в конце концов, эти проблемы, конечно, отразятся и на украинских потребителях», — отметил он.