«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с РФ

Киев намерен требовать компенсацию у российской стороны, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на тех же условиях. Об этом заявил директора украинской газовой компании Юрий Витренко, пишет ТАСС.

По его словам, компенсация Украине составит 11-14 млрд долларов в случае если «Газпром» не продолжит транзит через Украину с начала следующего года.