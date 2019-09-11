«Нафтогаз» озвучил позицию Украины по транзитному контракту с РФ
Киев намерен требовать компенсацию у российской стороны, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового транзитного контракта на тех же условиях. Об этом заявил директора украинской газовой компании Юрий Витренко, пишет ТАСС.
По его словам, компенсация Украине составит 11-14 млрд долларов в случае если «Газпром» не продолжит транзит через Украину с начала следующего года.
Как отмечает агентство, речь идет о компенсации, которую Киев отстаивает в арбитраже против «Газпрома». В качестве основания для компенсации Украина называет актуальный транзитный контракт с "Газпромом", предусматривающий пересмотр тарифов украинской стороной.
Трехсторонняя встреча по газу в формате Россия - ЕС - Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе.
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