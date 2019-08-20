«Нафтогаз» променял тёплую зиму на премии

Украину ждёт трудная зима из-за низких запасов угля и наличия споров с «Газпромом». Об этом заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус, сообщает ТАСС.

«Такие истории на Украине уже происходили, и мы хотели бы, чтобы это никогда не повторялось и компании держали достаточные запасы угля на складах, особенно накануне трудной зимы, когда у нас есть определенные споры с “Газпромом” по транзиту газа», — заявил Герус.

Действительно, аналогичные истории на Украине происходят регулярно, да о трудных зимах руководство страны предупреждает граждан с завидным постоянством. При этом ничто не мешает Киеву договориться с Москвой о продлении контракта на транзит газа, кроме нежелания, отметил в эфире НСН украинский экономист и политолог Александр Дудчак (слушайте аудио).