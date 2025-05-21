Экс-депутат Рады Олейник заявил, что не боится «заказа» на себя
Владимир Олейник заявил НСН, что у него нет охраны и нанимать ее он не собирается.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник признался НСН, что не боится «заказа» на себя, так как живет по совести и по правде.
Экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова ранее застрелили неподалеку от Мадрида. 6 декабря 2023 года бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву нашли мертвым на территории одного из отелей в деревне Супонево в Московской области. Олейник заявил, что у него нет охраны и нанимать ее он не собирается.
«Со временем я не боюсь уже ни смерти, ни чего-то еще. Надо, чтобы человеком не овладевал страх. Если человеком овладевает страх – все, и кирпич может прилететь. Например, многие усиливают охрану. У меня охраны нет вообще. Бог нас охраняет. Я уже в возрасте и как философ смотрю на все. Надо быть аккуратным, безусловно, но не бояться. Когда застрелили Киву, мы все это, конечно, в семье обсуждали. И вот поехали мы с супругой в магазин. Я загружаю покупки в багажник, а супруга сзади стоит. На улице холодно. Я ей говорю, чтобы садилась в машину и не мерзла, а она отвечает: «Нет, я стою и тебя прикрываю». Я был тронут до слез, это прикрытие молитвой, теплом, сочувствием», - сказал собеседник НСН.
По его словам, если была поставлена цель кого-то ликвидировать, то никакая охрана от этого не спасет.
«Какая-то охрана - это чушь полная. Я вам это говорю, как бывший председатель суда. Охрана не спасает. В таком случае могут угробить тебя и еще несколько человек, если поставлена цель такая. Как она поможет защититься от гранаты? Если решение принято, то все. Нужно просто жить по совести, по правде. Я говорю правду. Политик должен говорить правду. Да, она неудобная, но с собой внутри же не поспоришь. Верьте в свою судьбу и в Бога. Все будет нормально», - заключил Олейник.
После убийства Кивы украинские издания почти сразу же начали писать, что его смерть была «спецоперацией СБУ», напоминает «Радиоточка НСН». Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кива был «ликвидирован».
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