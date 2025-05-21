Экс-депутат Рады Олейник заявил, что не боится «заказа» на себя

По его словам, если была поставлена цель кого-то ликвидировать, то никакая охрана от этого не спасет.

«Какая-то охрана - это чушь полная. Я вам это говорю, как бывший председатель суда. Охрана не спасает. В таком случае могут угробить тебя и еще несколько человек, если поставлена цель такая. Как она поможет защититься от гранаты? Если решение принято, то все. Нужно просто жить по совести, по правде. Я говорю правду. Политик должен говорить правду. Да, она неудобная, но с собой внутри же не поспоришь. Верьте в свою судьбу и в Бога. Все будет нормально», - заключил Олейник.

После убийства Кивы украинские издания почти сразу же начали писать, что его смерть была «спецоперацией СБУ», напоминает «Радиоточка НСН». Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кива был «ликвидирован».

