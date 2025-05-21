В убийстве экс-советника Януковича увидели след офиса Зеленского

Портнова застрелили около Мадрида. Известно, что он был внесен ЕС в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Его оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении его связей с Россией. Портнов был одним из идеологов законов, принятых для подавления демонстраций Евромайдана 2014 года. Он поддерживал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, когда тот шел на выборы в 2019 году, и вернулся на Украину после его избрания. Портнов пытался засудить экс-президента Петра Порошенко и конфликтовал с генпрокурором Рябошапкой, а потом уехал из Украины в июле 2022 года и якобы собирал компромат на власти Украины. Олейник рассказал, каким Портнов был человеком.

«Я его очень хорошо знал. Мы были вместе с ним депутатами в украинском парламенте в одной фракции. Потом он был замглавы офиса администрации президента Януковича, а я был первым заместителем председателя комитета с парламента по законодательному обеспечению. Он вел правоохранительные органы по линии администрации, а я - частично по линии парламента. Мы постоянно контактировали, в том числе были соавторами нового уголовно-процессуального кодекса и так далее. Он был очень грамотным юристом, это признавали даже враги. Кроме того, у него был характер, он не прощал никаких обид, был настойчивым, достигал свои цели. Если кто-то задевал его честь и достоинство, он обязательно подавал в суды. Он не устраивал разборки, сразу шел в суд и выигрывал», - рассказал собеседник НСН.