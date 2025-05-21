В убийстве экс-советника Януковича увидели след офиса Зеленского
Офис президента Украины может «подчищать» следы, убирая людей, обладающих невыгодными для Киева знаниями, сказал НСН бывший украинский депутат Владимир Олейник.
Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире НСН допустил, что экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова (на фото) убили из-за его знаний.
Портнова застрелили около Мадрида. Известно, что он был внесен ЕС в черный список за нецелевое использование государственных средств и нарушения прав человека на Украине. Его оправдали, но украинские спецслужбы начали расследование в отношении его связей с Россией. Портнов был одним из идеологов законов, принятых для подавления демонстраций Евромайдана 2014 года. Он поддерживал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, когда тот шел на выборы в 2019 году, и вернулся на Украину после его избрания. Портнов пытался засудить экс-президента Петра Порошенко и конфликтовал с генпрокурором Рябошапкой, а потом уехал из Украины в июле 2022 года и якобы собирал компромат на власти Украины. Олейник рассказал, каким Портнов был человеком.
«Я его очень хорошо знал. Мы были вместе с ним депутатами в украинском парламенте в одной фракции. Потом он был замглавы офиса администрации президента Януковича, а я был первым заместителем председателя комитета с парламента по законодательному обеспечению. Он вел правоохранительные органы по линии администрации, а я - частично по линии парламента. Мы постоянно контактировали, в том числе были соавторами нового уголовно-процессуального кодекса и так далее. Он был очень грамотным юристом, это признавали даже враги. Кроме того, у него был характер, он не прощал никаких обид, был настойчивым, достигал свои цели. Если кто-то задевал его честь и достоинство, он обязательно подавал в суды. Он не устраивал разборки, сразу шел в суд и выигрывал», - рассказал собеседник НСН.
По его словам, офис президента Зеленского может «подчищать» следы, убирая людей, обладающих невыгодными для Киева знаниями.
«Он очень остро критиковал весь этот шабаш по перевороту. Он говорил очень жестокие вещи в адрес Александра Турчинова (председатель Верховной Рады Украины с 22 февраля по 27 ноября 2014 года), Андрея Парубия (ранее и. о. главы СНБО Украины, «комендант майдана»), экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). В 2019 году я виделся с ним последний раз и сказал ему тогда, что Владимир Зеленский нелегитимен, как и весь парламент. Как я понимаю, Портнов до последнего был в хороших отношениях с олигархом Игорем Коломойским (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Также я слышал, что Портнов имел отношение к консультациям администрации Зеленского. Вряд ли убийство было политическим, потому что Портнов уже не занимается политикой. Скорее всего, он юридически консультировал дело Коломойского, но не достиг результата, ведь тот сидит. Также я не отрицаю то, что его могли убрать те, кто должны быть ему благодарны. Идет какая-то подчистка, так что здесь может быть причастен и офис Зеленского. Если вы имели отношение к кадровой расстановке власти, то понятно, что вы можете иметь и компромат. Неважно, находится ли человек в Испании или Китае, - руки бывают длинными, они дотянутся», - заключил Олейник.
Ранее, 6 декабря 2023 года, бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву нашли мертвым на территории одного из отелей в деревне Супонево в Московской области, напоминает «Радиоточка НСН». Украинские издания почти сразу же начали писать, что убийство Кивы было «спецоперацией СБУ», при этом использовалось стрелковое оружие. Позже представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что Кива был «ликвидирован».
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