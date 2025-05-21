СМИ: Экс-советника Януковича Портнова убили близ Мадрида
Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов убит в Испании. Об этом сообщило радио Cadena SER.
По данным СМИ, Портнова застрелили в населенном пункте Посуэло-де-Аларкон неподалеку от Мадрида. Инцидент произошел вблизи от входа в местную школу. Портнов получил несколько огнестрельных ранений.
Как пишет газета ABC, убийца скрылся с места ЧП. Стрелявшего разыскивают.
Андрею Портнову был 51 год. Политик занимал пост советника Януковича в 2011—2014 годах и руководил управлением по вопросам судоустройства в президентской администрации. По данным из открытых источников, в 2014 году Портнов покинул Украину, в 2019-м вернулся, поддержав действующего украинского президента Владимира Зеленского на выборах главы государства. После начала специальной военной операции он вновь уехал из страны и обосновался в Испании.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru