Экс-чиновница Белого дома призвала к дипломатическому решению конфликта на Украине

Бывший директор по России в Совете нацбезопасности США Фиона Хилл заявила о необходимости найти дипломатическое решение ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Боррель предложил вести переговоры по Украине, одновременно вооружая Киев

Хилл считает, что с инициативой мирного урегулирования должны выступить нейтральные страны. Им необходимо убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров, сказала экс-чиновница в ходе слушаний в сенате.

Она призналась, что не рассчитывает на дипломатическую инициативу со стороны нынешней администрации США и ее союзников в Европе.

Поставки танков украинской армии могут привести к глобальному ядерному конфликту, заявила ранее в интервью Global Times депутат бундестага Севим Дагделен. Она выразила опасения, что Германия втянется в прямой вооруженный конфликт с Россией, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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