Хилл считает, что с инициативой мирного урегулирования должны выступить нейтральные страны. Им необходимо убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров, сказала экс-чиновница в ходе слушаний в сенате.

Она призналась, что не рассчитывает на дипломатическую инициативу со стороны нынешней администрации США и ее союзников в Европе.

Поставки танков украинской армии могут привести к глобальному ядерному конфликту, заявила ранее в интервью Global Times депутат бундестага Севим Дагделен. Она выразила опасения, что Германия втянется в прямой вооруженный конфликт с Россией, пишет НСН.

