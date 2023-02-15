Боррель предложил вести переговоры по Украине, одновременно вооружая Киев

Как отметил Боррель, военная помощь не противоречит дипломатическому пути.

«Я не понимаю тех, кто говорит, что для переговоров надо прекратить помощь Украине, напротив надо делать и то, и другое», — цитирует дипломата РИА Новости.

Боррель призвал передавать Киеву оружие, в котором он нуждается. При этом глава евродипломатии отметил, что после решения об отправке танков на Украину «третьей мировой войны не случилось».

Между тем СМИ сообщили об истощении запасов вооружения в странах Запада, в связи с этим украинской армии придется использовать меньше боеприпасов.

