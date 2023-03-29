Экс-аналитик ЦРУ: Запад проигнорировал слова Лаврова об Украине в 2008 году

США и Европа не придали должного значения предупреждению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова относительно Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сказал бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн.

Лавров: НАТО воюет за стороне Киева

В 2008 году Лавров заявил западным странам о негативных последствиях вступления Украины в НАТО. Он предупредил, что Москва будет делать все возможное, чтобы этого не допустить.

Макговерн считает, что США лгут, когда утверждают, что действия России на Украине не были спровоцированы. Экс-аналитик ЦРУ обвинил западные страны в игнорировании предупреждений Лаврова.

Запад не хочет завершения конфликта на Украине, заявил ранее глава МИД РФ, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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