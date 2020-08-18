Путин заявил, что российская экономика будет расти

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России в будущем будет расти, а ее нынешнее падение меньше, чем в других странах.

Во вторник российский лидер встречается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Путин попросил доложить, как идет работа в условиях пандемии, а также поинтересовался сохранением рабочих мест. При этом президент дал прогноз развития российской экономики.