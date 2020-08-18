Путин заявил, что российская экономика будет расти
Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России в будущем будет расти, а ее нынешнее падение меньше, чем в других странах.
Во вторник российский лидер встречается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Путин попросил доложить, как идет работа в условиях пандемии, а также поинтересовался сохранением рабочих мест. При этом президент дал прогноз развития российской экономики.
По словам Путина, падение российской экономики было куда меньшем, чем во многих других странах, включая европейские.
Российский лидер затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи нефти в рамках ОПЕК+. Однако, по его словам, экономический кризис пройдет, а мировая и российская экономика начнут расти.
«Посмотрим по результатам года», - резюмировал глава государства.
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