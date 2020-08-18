Путин заявил, что российская экономика будет расти

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика России в будущем будет расти, а ее нынешнее падение меньше, чем в других странах.

Во вторник российский лидер встречается с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Путин попросил доложить, как идет работа в условиях пандемии, а также поинтересовался сохранением рабочих мест. При этом президент дал прогноз развития российской экономики.

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По словам Путина, падение российской экономики было куда меньшем, чем во многих других странах, включая европейские.

Российский лидер затронул этот вопрос в связи с ограничениями добычи нефти в рамках ОПЕК+. Однако, по его словам, экономический кризис пройдет, а мировая и российская экономика начнут расти.

«Посмотрим по результатам года», - резюмировал глава государства.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
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