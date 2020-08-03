Экономист объяснил, почему средняя зарплата в России меньше 500 долларов

Экономист Денис Ракша в эфире НСН, почему государство не может обеспечивать рост зарплат в экономике.



Медианная зарплата в российской экономике составляет 34,6 тысячи рублей в месяц. К такому выводу пришло агентство РИА Новости, проанализировав самые высоко- и низкооплачиваемые отрасли в стране.

По данным агентства, лучше всего оплачивается труд профессионалов в рыболовстве и рыбоводстве, финансовой сфере и добыче полезных ископаемых. Наихудший результат показали сельское хозяйство и легкая промышленность.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН, почему государство не стремится обеспечивать рост зарплат в экономике.

«Цель государства по развитию несырьевых сортов экономики состоит в том, чтобы увеличился их удельный вес в ВВП, а вовсе не зарплаты в этих секторах. Доля сектора в ВВП может быть очень мала, а зарплаты там могут быть заоблачными. Но зарплаты не главное. Главное, чтобы этот сектор давал больший вклад в ВВП. Я не знаю, есть ли четкий план, насколько каждый из секторов должен вырасти. Там была только общая цифра, насколько мы хотим увеличить долю несырьевой части ВВП и, как производной, несырьевых доходов бюджета. Это для государства важно, на это нужно смотреть», - подчеркнул Ракша.

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Он добавил, что государство не может повышать зарплаты в секторах экономики и даже влиять на это не может.

«Оно может повышать зарплаты в государственных учреждениях, в бюджетном секторе. Зарплаты в негосударственном секторе зависят не от государства, а от многих вещей, в конечном итоге, от производительности труда. Государство может способствовать росту производительности труда, но очень косвенно», - заключил экономист.

По данным Росстата, во втором квартале 2020 года реальная зарплата официальных работников выросла на 1% и составила 32 854 рублей.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Зарплата
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