ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области

Армия России освободила поселок Песчаное в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны.

Армия России освободила Лиман в Харьковской области

Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Восток».

«Подразделения... в результате решительных действий освободили поселок Песчаное», - отметили в оборонном ведомстве.

Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над Варваровкой в Запорожской области, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
