ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области
15 декабря 202512:58
Армия России освободила поселок Песчаное в Днепропетровской области. Об этом заявили в Минобороны.
Населенный пункт взяла под контроль группировка войск «Восток».
«Подразделения... в результате решительных действий освободили поселок Песчаное», - отметили в оборонном ведомстве.
Ранее Вооруженные силы РФ установили контроль над Варваровкой в Запорожской области, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО является краеугольным
- Ветеринар рассказал, как путешествовать с животными на самолете без стресса
- Песков: Трамп искренне работает над урегулированием на Украине
- ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области
- Силы ПВО уничтожили еще 16 дронов над регионами России
- Российская теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан
- Что поможет Volkswagen выжить на фоне кризиса и закрытия заводов
- Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей
- СМИ: Зеленский отказался от СЭЗ в Донбассе и отвода войск
- По-тихому не прокатит: Таксистам посоветовали «громче» требовать повышения тарифов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru