Российская теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан
15 декабря 202512:35
Теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство, вместо России спортсменка будет представлять Узбекистан. Соответствующие данные размещены в профиле Кудерметовой на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
Спортсменке 22 года, она занимает 104-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кудерметова не выигрывала турниров под эгидой объединения.
Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова объявила, что сменила спортивное гражданство и будет представлять Австрию.
15 мая 2023
