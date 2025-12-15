Российская теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан

Теннисистка Полина Кудерметова сменила спортивное гражданство, вместо России спортсменка будет представлять Узбекистан. Соответствующие данные размещены в профиле Кудерметовой на сайте Международной федерации тенниса (ITF).

Теннисистка Касаткина будет представлять на соревнованиях Австралию

Спортсменке 22 года, она занимает 104-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Кудерметова не выигрывала турниров под эгидой объединения.

Ранее российская теннисистка Анастасия Потапова объявила, что сменила спортивное гражданство и будет представлять Австрию.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:УзбекистанСпортсменыТеннис

Горячие новости

Все новости

партнеры