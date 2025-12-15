Песков: Трамп искренне работает над урегулированием на Украине
15 декабря 202513:08
Президент США Дональд Трамп и его команда «искренне работают» над урегулированием ситуации на Украине. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как отметил представитель Кремля, американский президент действительно хочет урегулирования конфликта и прикладывает к этому усилия.
«И вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия», - подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин открыт к «серьезному миру», однако не к уловкам для затягивания времени, пишет Ura.ru.
