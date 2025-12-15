Что поможет Volkswagen выжить на фоне кризиса и закрытия заводов
Концерн Volkswagen закрывает завод в Германии впервые за 88 лет, чтобы оптимизировать производство, ставка может быть сделана на другие страны, заявил НСН Ян Хайцеэр.
Концерн Volkswagen сможет остаться на плаву при поддержке государства и отказа политиков от «зеленых» автомобилей, заявил НСН вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
Впервые за 88 лет своей истории концерн Volkswagen закрывает завод в Германии. Предприятие в Дрездене прекратит выпускать машины 16 декабря. Шаг стал частью стратегии существенного сокращения издержек, пишет Financial Times. Хайцеэр заявил, что компания может сделать ставку на производство в других странах.
«У Volkswagen есть производство в других странах, рынок Volkswagen достаточно большой, оптимизация идет семимильными шагами. Поэтому я думаю, что компания останется игроком на рынке. Ситуация сегодня для европейских производителей складывается не очень хорошо, потому что существует кризис, связанный с недостатком доступного газа, который раньше поступал из России. Дорогой газ сегодня очень сильно влияет на себестоимость и востребованность конечной продукции. Но автомобильный бизнес неоднократно проходил разные стадии. Я думаю, что в этом случае правительство будет осуществлять поддержку. Здесь завязано много отраслей экономики и большое количество работников. Так что Volkswagen все-таки останется на плаву. Такие перестройки для автопроизводителей в Европе сегодня могут идти в полный рост, не один Volkswagen себя не очень хорошо чувствует», - объяснил он.
По его словам, поможет компании также сдерживание «китайцев» и отказ от зеленой повестки.
«Для этого сдерживается экспансия китайских производителей, которые предлагают хорошие цены даже с высокими пошлинами. Пока нельзя сказать о массовом проникновении китайских автомобилей на европейский рынок. Зато сейчас идет смена курса с «зеленых» электрических автомобилей. Если этот вектор будет окончательно изменен, шансов на выживание будет больше. Эта стратегия нанесла ущерб, а политики заигрались, не понимая этого. В этом вопросе Китай пока не догнать», - добавил собеседник НСН.
Volkswagen больше не выдерживает конкуренции, поэтому ему необходимо либо перевозить производство в США или Китай, либо сохранить себя как бренд премиум-автомобилей, иначе он не выживет, рассказал автоэксперт Андрей Ломанов в беседе с НСН.
