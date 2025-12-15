Силы ПВО уничтожили еще 16 дронов над регионами России

Дроны были ликвидированы в период с 08.00 до 12.00 мск.

По данным Минобороны, пять БПЛА сбили в Калужской области, четыре – над Московским регионом, в том числе три летевших на Москву, еще три – в Брянской области. Кроме того, под два беспилотника уничтожили над Белгородской и Тульской областями.

В ночь на 15 декабря над регионами России сбили 130 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

