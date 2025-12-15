Силы ПВО уничтожили еще 16 дронов над регионами России
15 декабря 202512:51
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 16 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Дроны были ликвидированы в период с 08.00 до 12.00 мск.
По данным Минобороны, пять БПЛА сбили в Калужской области, четыре – над Московским регионом, в том числе три летевших на Москву, еще три – в Брянской области. Кроме того, под два беспилотника уничтожили над Белгородской и Тульской областями.
В ночь на 15 декабря над регионами России сбили 130 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каких питомцев не получится перевезти «Победой»
- Песков: Путин против «временных передышек» по Украине
- Песков: Вопрос гарантий о неприсоединении Киева к НАТО является краеугольным
- Ветеринар рассказал, как путешествовать с животными на самолете без стресса
- Песков: Трамп искренне работает над урегулированием на Украине
- ВС России освободили Песчаное в Днепропетровской области
- Силы ПВО уничтожили еще 16 дронов над регионами России
- Российская теннисистка Полина Кудерметова будет выступать за Узбекистан
- Что поможет Volkswagen выжить на фоне кризиса и закрытия заводов
- Минтруд: Средний размер пенсии в новых регионах составил 22 тысячи рублей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru