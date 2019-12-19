Египет подверг критике соглашение Турции и ПНС Ливии
МИД Египта негативно оценил соглашение, заключенное Турцией и Правительством национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце ноября турецкая сторона подписала договор о партнерстве в области безопасности с ПНС Ливии. Соглашение, в частности, предусматривает отправку турецких военных в страну. О том, что спецназ Турции прибыл в Ливию стало известно 16 декабря.
В египетском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот договор является препятствием по разрешению кризиса в стране. Также в МИД отметили, что договор нарушает Схиратские соглашения, которые были подписаны в 2015 году.
Сегодня в Ливии существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует ПНС, и так называемое "восточное правительство", которому приписывают военную поддержку со стороны России.
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