Египет подверг критике соглашение Турции и ПНС Ливии

В конце ноября турецкая сторона подписала договор о партнерстве в области безопасности с ПНС Ливии. Соглашение, в частности, предусматривает отправку турецких военных в страну. О том, что спецназ Турции прибыл в Ливию стало известно 16 декабря.

В египетском внешнеполитическом ведомстве считают, что этот договор является препятствием по разрешению кризиса в стране. Также в МИД отметили, что договор нарушает Схиратские соглашения, которые были подписаны в 2015 году.

Сегодня в Ливии существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует ПНС, и так называемое "восточное правительство", которому приписывают военную поддержку со стороны России.

