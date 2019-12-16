Турция направила в Ливию спецназ

Согласно информации источников, Ливия обратилась к Турции с соответствующей просьбой о помощи. Также в Ливию отправились турецкие военные советники для оценки ситуации в стране.

В настоящее время в Ливии существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует правительство национального согласия (ПНС), и так называемое "восточное правительство".

Турция активно поддерживает ПНС, в частности, стороны в конце ноября договорились о партнерстве в области безопасности. При этом в ПНС утверждают, что «восточное правительство» поддерживается Россией. Иностранные СМИ сообщают о том, что в Ливии присутствуют российские боевики.

