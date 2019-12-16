Турция направила в Ливию спецназ
Турция направила в Ливию спецназ и военную технику в помощь правительству национального согласия (ПНС), базирующееся в Триполи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно информации источников, Ливия обратилась к Турции с соответствующей просьбой о помощи. Также в Ливию отправились турецкие военные советники для оценки ситуации в стране.
В настоящее время в Ливии существует двоевластие, которое сопровождается боевыми столкновениями. Так, в стране действует правительство национального согласия (ПНС), и так называемое "восточное правительство".
Турция активно поддерживает ПНС, в частности, стороны в конце ноября договорились о партнерстве в области безопасности. При этом в ПНС утверждают, что «восточное правительство» поддерживается Россией. Иностранные СМИ сообщают о том, что в Ливии присутствуют российские боевики.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе
- Италия начнет выдавать россиянам визы на пять лет
- Украина хочет ввести множественное гражданство, россияне свободны
- Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета
- Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год