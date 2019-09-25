Доклад о пытках в Ливии отказались заслушать на сессии ООН

Доклад, посвященный пыткам иностранных граждан в Ливии, отказались заслушать на сессии Совета ООН по правам человека. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил один из докладчиков глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), журналист Александр Малькевич.

Он заявил, что организаторы сессии отменили его выступление после ознакомления с его докладом. По словам Малькевича, в качестве причины организаторы назвали сокращение программы мероприятия.

Как напоминает ФАН, в мае 2019 года структурами Правительства национального согласия (ПНС) Ливии были похищены двое россиян — социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, проводивших с разрешения социологическое исследование в стране.

