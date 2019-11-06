СМИ пишут о российских наемниках в Ливии. ЧВК не спешат подтверждать

В американских СМИ появилась информация о прибытии членов российских ЧВК, в том числе ЧВК Вагнера, в Ливию. Как сообщает The New York Times со ссылкой на трех высокопоставленных ливийских чиновников и пятерых западных дипломатов, наблюдающих за ливийским конфликтом, российские наемники ведут боевые действия на стороне лидера ополчения на востоке Ливии Халифа Хафтара.

Ранее в СМИ также появлялась информация о гибели российских наемников, связанных с ЧВК Вагнера в Мозамбике. В этой связи руководитель ЧВК «РСБ-групп» Олег Криницын в эфире НСН объяснил, почему гибель бойцов частных военных компаний, как и их присутствие в той или иной стране, редко придается огласке.

«Нет, не все [случаи гибели бойцов становятся известны].Чтобы не было какого-то общественного резонанса, по этическим причинам, ведь погибли люди. Это не цирковое представление, а серьезное происшествие, которое не надо предавать огласке. Я думаю, что это не нужно освещать, это внутреннее дело, внутренняя работа», - заявил НСН Криницын.

Как пишет NYT, российские наемники в Ливии противостоят боевикам из западной части страны, которым оказывает поддержку Правительство национального согласия в Триполи, поддерживаемое в свою очередь США.

