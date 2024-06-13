«Аннексия и потери»: Без ОДКБ Армения не сможет противостоять Азербайджану и Турции

Никол Пашинян пытается вывести Армению из-под влияния России ценой территориальных уступок, сообщил НСН член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

Выход Армении из ОДКБ может привести к масштабному конфликту в регионе с участием Азербайджана, Турции, России, Израиля и США, рассказал в интервью НСН член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько.

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Во время выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. По его словам, пересмотр отношений с ОДКБ возможен, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится перед армянским народом после заявлений об «освободительной войне» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые были сделаны им на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Безпалько предположил, что Лукашенко выступил с подобными высказываниями под влиянием эмоций.

«Действия белорусского президента зачастую носят реактивный характер. Сейчас для Лукашенко не совсем конструктивно занимать такую позицию. Он представляет страну, которая является членом ОДКБ, и должен был бы содействовать тому, чтобы союз не разрушался. Возможно его высказывания является следствием того, что решение о выходе из ОДКБ Арменией уже принято, соответственно, можно не стесняться», - заявил он.
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Как добавил собеседник НСН, выход Армении из ОДКБ может негативно повлиять на республику и соседствующие страны.

«Причина возможного выхода Армении из ОДКБ – смена политических элит о ориентаций. Пашинян – человек, который виновен в потере Арменией Карабаха. Существует теория, в рамках которой он специально потерял Карабах, чтобы обвинить Россию, вывести Армению из-под российского влияния. Но членство в ОДКБ дает возможность апеллировать к оборонному союзу в случае объявления войны. После выхода из союза Армении будет сложно противостоять Азербайджану и Турции, которые могут расколоть страну с двух сторон, как орех, фактически аннексируют ее южную часть. Это может привести к масштабному вооруженному конфликту с привлечением Ирана, России, Израиля и других государств. Кроме того, США объявили каспийский регион зоной своего влияния», - подытожил эксперт.

Ранее Никол Пашинян заявил, что он сам и армянские чиновники не будут посещать Белоруссию при президенте Александре Лукашенко. Армянский политик обвинил белорусского лидера в участии в подготовке конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году и поддержке Азербайджана, рассказал «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянОДКБАрмения

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