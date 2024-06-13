«Аннексия и потери»: Без ОДКБ Армения не сможет противостоять Азербайджану и Турции

Во время выступления в парламенте премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. По его словам, пересмотр отношений с ОДКБ возможен, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится перед армянским народом после заявлений об «освободительной войне» Азербайджана в Нагорном Карабахе, которые были сделаны им на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым. Безпалько предположил, что Лукашенко выступил с подобными высказываниями под влиянием эмоций.

«Действия белорусского президента зачастую носят реактивный характер. Сейчас для Лукашенко не совсем конструктивно занимать такую позицию. Он представляет страну, которая является членом ОДКБ, и должен был бы содействовать тому, чтобы союз не разрушался. Возможно его высказывания является следствием того, что решение о выходе из ОДКБ Арменией уже принято, соответственно, можно не стесняться», - заявил он.