Пашинян: Представители Армении не посетят Белоруссию при Лукашенко
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он или чиновники республики не будут посещать Белоруссию при президенте Александре Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
«Я заявляю, что никогда не посещу Белоруссию, пока президентом... является Лукашенко. И заявляю, что ни одно должностное лицо не посетит Белоруссию», — отметил премьер.
Как указал Пашинян, Лукашенко заявлял, что участвовал в подготовке «44-й войны» в Карабахе, «верил, желал победы Азербайджана». Армянский премьер задался вопросом, как он будет обсуждать с президентом Белоруссии проблемы в формате ОДКБ. При этом Пашинян допустил, что ситуация вокруг организации может измениться, если Минск выйдет из ОДКБ либо Лукашенко принесет извинения, «которые будут приемлемы для армянского народа».
Как отметил премьер Армении, в то же время ему придется сотрудничать с лидером Белоруссии в СНГ и ЕАЭС, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru