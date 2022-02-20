Джонсон заявил о реализации плана вторжения на Украину «в определенном смысле»

«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», - сказал Джонсон.

Он призвал Россию к новым переговорам по ситуации с Украиной. По его мнению, президент России Владимир Путин мыслит «не совсем логично», а руководство страны в целом не полностью отдает себе отчет о возможных потерях.

«Я думаю, что жизненно важно для всех нас сейчас объяснить, какой катастрофой это обернется для России», - отметил премьер, вновь предупредив об огромных человеческих жертвах как со стороны Украины, так и РФ в случае якобы возможной агрессии.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».

