Джонсон заявил о реализации плана вторжения на Украину «в определенном смысле»
По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, план вторжения России на Украину в определенном смысле уже начал реализовываться. О своих подозрениях он заявил в интервью «Би-би-си» в воскресенье.
«Я боюсь, что на это указывают свидетельства. Все свидетельства указывают на то, что план в определенном смысле уже начал реализовываться. Это то, что думают наши американские друзья, и вы видите провокации в Донбассе, вы видите эти взрывы, о которых мы давно предупреждали», - сказал Джонсон.
Он призвал Россию к новым переговорам по ситуации с Украиной. По его мнению, президент России Владимир Путин мыслит «не совсем логично», а руководство страны в целом не полностью отдает себе отчет о возможных потерях.
«Я думаю, что жизненно важно для всех нас сейчас объяснить, какой катастрофой это обернется для России», - отметил премьер, вновь предупредив об огромных человеческих жертвах как со стороны Украины, так и РФ в случае якобы возможной агрессии.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».
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