Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа

По мнению Джонсона, заявления Трампа не претендуют на точность, а направлены на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать.

Бывший глава кабмина напомнил, что в Соединенном Королевстве всеобщих выборов не было в период с 1935 по 1945 год, и Украина сейчас не должна проводить выборы президента.

Ранее сам Зеленский ответил Трампу на слова о его рейтинге в 4%. Он сообщил, что согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев ему с декабря 2024-го по февраль 2025 года вырос с 52% до 57%. Поэтому, «если кто-то хочет поменять» его прямо сейчас, то «прямо сейчас никак не получится».



