Джонсон заявил, что рейтинг Зеленского такой же, как у Трампа
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не согласился с американским президентом Дональдом Трампом относительно рейтинга лидера Украины Владимира Зеленского.
Накануне Трамп заявил, что поддержка Зеленского среди граждан страны составляет 4%. Президент США также призвал провести выборы на Украине. По словам Джонсона, рейтинг президента не 4%, а примерно такой же, как у Трампа. Об этом экс-премьер Великобритании написал на своей странице в Х.
По мнению Джонсона, заявления Трампа не претендуют на точность, а направлены на то, чтобы шокировать европейцев и заставить их действовать.
Бывший глава кабмина напомнил, что в Соединенном Королевстве всеобщих выборов не было в период с 1935 по 1945 год, и Украина сейчас не должна проводить выборы президента.
Ранее сам Зеленский ответил Трампу на слова о его рейтинге в 4%. Он сообщил, что согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг доверия украинцев ему с декабря 2024-го по февраль 2025 года вырос с 52% до 57%. Поэтому, «если кто-то хочет поменять» его прямо сейчас, то «прямо сейчас никак не получится».
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