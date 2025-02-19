Зеленский ответил Трампу на слова о его рейтинге в 4%

Зеленский в свою очередь заявил, что «если кто-то хочет поменять» его прямо сейчас, то «прямо сейчас никак не получится».

Также он упомянул опрос Киевского международного института социологии, согласно которому рейтинг доверия украинцев ему с декабря 2024-го по февраль 2025 года вырос с 52% до 57%.

При этом исследование было опубликовано через несколько часов после заявления Трампа о низком рейтинге Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что предоставляя США доступ к редкоземельным металлам, Украина должна получить в замен гарантии безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

