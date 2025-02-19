Зеленский ответил Трампу на слова о его рейтинге в 4%

Лидер Украины Владимир Зеленский в ответ на слова президента США Дональда Трампа о его низком рейтинге заявил, что если кто-то хочет, чтобы он покинул свой пост, то «прямо сейчас это никак не получится». Его слова приводит «Европейская правда».

Ранее Трамп, выступая на пресс-конференции во Флориде, посвященной результатам переговоров РФ и США в Саудовской Аравии, заявил, что рейтинг Зеленского на Украине снизился до 4%. В связи с этим Трамп напомнил, что последние выборы на Украине были давно, и отметил необходимость новых.

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Зеленский в свою очередь заявил, что «если кто-то хочет поменять» его прямо сейчас, то «прямо сейчас никак не получится».

Также он упомянул опрос Киевского международного института социологии, согласно которому рейтинг доверия украинцев ему с декабря 2024-го по февраль 2025 года вырос с 52% до 57%.

При этом исследование было опубликовано через несколько часов после заявления Трампа о низком рейтинге Зеленского.

Ранее Зеленский заявил, что предоставляя США доступ к редкоземельным металлам, Украина должна получить в замен гарантии безопасности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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