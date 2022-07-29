США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине

Власти США анонсировали, что в скором времени будет выделен очередной пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

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Кирби не назвал конкретную дату, но заявил, что это будет очень скоро. Он не назвал, что войдет в очередной пакет помощи.

По словам представителя Белого дома, Киев уже получил от США военной помощи на $8,2 млрд.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСША
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