США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине
29 июля 202221:58
Власти США анонсировали, что в скором времени будет выделен очередной пакет военной помощи Украине. Об этом сообщил представитель Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
Кирби не назвал конкретную дату, но заявил, что это будет очень скоро. Он не назвал, что войдет в очередной пакет помощи.
По словам представителя Белого дома, Киев уже получил от США военной помощи на $8,2 млрд.
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29 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru