Белый дом: США сохраняют потенциальные дополнительные санкции против РФ
США сохраняют потенциальные дополнительные санкции против РФ для их последующей реализации. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
В Белом доме также заверили, что запас потенциальных ограничений закончится не скоро.
Санкции вводятся из-за военной операции РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Во вторник в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru