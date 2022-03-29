Белый дом: США сохраняют потенциальные дополнительные санкции против РФ

США сохраняют потенциальные дополнительные санкции против РФ для их последующей реализации. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

В Белом доме также заверили, что запас потенциальных ограничений закончится не скоро.

Санкции вводятся из-за военной операции РФ на Украине, которая началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Во вторник в Стамбуле состоялся очередной раунд российско-украинских переговоров, который стал самым результативным за все время их проведения.



