Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС

Ставший официально главой правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал подписать новый договор о выходе из Европейского союза, а также создать новое партнёрство со странами ЕС. Об этом он заявил, выступая по случаю вступления в должность.

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Джонсон также заверил, что новое правительство выполнит обещание выйти из Евросоюза к концу октября.

По его словам, новое взаимодействие с ЕС будет основано на свободной торговле и общей поддержке, отмечает RT.

Со сменой Терезы Мэй на посту британского премьер-министра мало что изменится. Об этом заявила в эфире НСН глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

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ФОТО: РИА Новости//Джастин Гриффитс-Уилльямс
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