Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС

Джонсон также заверил, что новое правительство выполнит обещание выйти из Евросоюза к концу октября.

По его словам, новое взаимодействие с ЕС будет основано на свободной торговле и общей поддержке, отмечает RT.

Со сменой Терезы Мэй на посту британского премьер-министра мало что изменится. Об этом заявила в эфире НСН глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

