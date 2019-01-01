Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС
Ставший официально главой правительства Великобритании Борис Джонсон пообещал подписать новый договор о выходе из Европейского союза, а также создать новое партнёрство со странами ЕС. Об этом он заявил, выступая по случаю вступления в должность.
Джонсон также заверил, что новое правительство выполнит обещание выйти из Евросоюза к концу октября.
По его словам, новое взаимодействие с ЕС будет основано на свободной торговле и общей поддержке, отмечает RT.
Со сменой Терезы Мэй на посту британского премьер-министра мало что изменится. Об этом заявила в эфире НСН глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Джонсон намерен заключить новое соглашение по выходу из ЕС
- Джонсон официально стал премьер-министром Великобритании
- Москалькова опровергла договоренность об освобождении украинских моряков
- Дума увеличила пособия на детей для малоимущих до прожиточного минимума
- Жириновский назвал митинги оппозиции в Москве подготовкой к «цветной революции»