Без перемен. В РАН оценили развитие отношений Лондона и Москвы при Борисе Джонсоне

Борис Джонсон готовится стать премьер-министром Великобритании. Избранный накануне лидером Консервативной партии, бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона сегодня сменит на посту главы британского правительства Терезу Мэй.

Время правления уходящей Мэй многим запомнится не только ее неудачной попыткой вывести страну из Евросоюза, но и недружелюбной политикой в отношении России. Так, стоит всего лишь вспомнить историю с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, ответственность за которое до сих пор Лондон приписывает Москве, а Москва до сих пор отвергает все обвинения.

С приходом Джонсона на пост премьер-министра, мало что изменится, заявила в эфире НСН руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева (слушайте аудио).