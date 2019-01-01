Без перемен. В РАН оценили развитие отношений Лондона и Москвы при Борисе Джонсоне
Руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН рассказала НСН, почему политика экс-министра иностранных дел Великобритании в отношении России вряд ли поменяется.
Борис Джонсон готовится стать премьер-министром Великобритании. Избранный накануне лидером Консервативной партии, бывший министр иностранных дел и экс-мэр Лондона сегодня сменит на посту главы британского правительства Терезу Мэй.
Время правления уходящей Мэй многим запомнится не только ее неудачной попыткой вывести страну из Евросоюза, но и недружелюбной политикой в отношении России. Так, стоит всего лишь вспомнить историю с отравлением бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, ответственность за которое до сих пор Лондон приписывает Москве, а Москва до сих пор отвергает все обвинения.
С приходом Джонсона на пост премьер-министра, мало что изменится, заявила в эфире НСН руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева (слушайте аудио).
«Во-первых, у Джонсона репутация человека экстравагантного и эпатажного. Предыдущий послужной список Джонсона, не слова, а дела, хотя в том числе и слова, говорят о том, что резких перемен политики Джонсона в отношении России не предвидится. Приоритетом для него будет Brexit. С другой стороны, внешняя политика Великобритании находится в достаточно большой зависимости от Вашингтона и в этом отношении конечно посмотрим, что Джонсон и Трамп будут решать и как договариваться. С третьей стороны, в том числе и Джонсон, в Британии развязали такую оголтелую пропаганду против России, что в одночасье повернуть страну к улучшению отношений с нашей страной вряд ли возможно», — рассказала она.
Напомним, что на выборах нового лидера Консервативной партии Борис Джонсон обогнал нынешнего министра иностранных дел Джереми Ханта. За Джонсона проголосовали вдвое больше членов партии, чем за Ханта. Стоит отметить, что в голосовании за нового лидера партии и соответственно главу государства принимали участие порядка 159 тысяч консерваторов, что составляет менее одного процента всего населения Великобритании.
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