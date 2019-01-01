Второй Трамп и жёсткий Brexit. Что ждёт Британию с избранием нового премьера

В то же время именно Борис Джонсон в ряду других претендентов на пост главы британского кабмина был самым радикальным политиком, заметила в эфире НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина. По её словам, именно его чаще других называли потенциальным преемником Мэй, отмечая, что в случае победы Джонсона Британию с большей вероятностью ждёт выход из ЕС без сделки.

«Очень часто называют в качестве её преемника Бориса Джонсона, но это радикальный вариант. Если Борис Джонсон будет выбран как лидер партии, мы сможем наблюдать, условно, второго Трампа. Нужно иметь в виду, что Борис Джонсон был очень успешным мэром Лондона. Он, конечно, очень эксцентричный, но нельзя сказать, что у него нет каких-то рациональных и разумных начал», — заметила Бабынина.

При этом выход из ЕС без сделки откроет для Британии новые проблемы, добавила собеседница НСН. В частности, такой сценарий может привести к дестабилизации в Северной Ирландии.