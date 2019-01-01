Второй Трамп и жёсткий Brexit. Что ждёт Британию с избранием нового премьера
Эксперты в эфире НСН рассказали, чем опасен и привлекателен Борис Джонсон на посту премьер-министра страны.
Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон. Он был избран лидером Консервативной партии, набрав 92 тысячи голосов. Финалистов предвыборной гонки определила серия голосований фракции правящих консерваторов в нижней палате общин, а окончательное решение приняли обычные члены партии тори.
Стоит вспомнить, что Джонсон был изначально фаворитом избирательной кампании. И добавлял он себе очки громкими заявлениями, в том числе и антироссийскими. Так, в начале июля политик заявил, что своевременный выход Британии из Евросоюза докажет президенту РФ Владимиру Путину ценность либерализма, который он ранее назвал устаревшим. В беседе с НСН старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала, почему для сторонников выхода Британии из ЕС так важно довести до конца процесс, с которым не справилась уже бывший премьер Тереза Мэй.
«В данном случае речь идет о том, что выбирая путь вне Евросоюза, Великобритания открывает себе дорогу к свободной торговле и самостоятельной внешнеторговой политике. Это главный тезис и главный аргумент брекзитёров, которые говорят, что станут пионерами свободного либерального курса, в том числе выбирая свободу внешнеэкономическую», — отметила Годованюк.
В то же время именно Борис Джонсон в ряду других претендентов на пост главы британского кабмина был самым радикальным политиком, заметила в эфире НСН заведующая Центром политической интеграции ЕС Института Европы РАН Людмила Бабынина. По её словам, именно его чаще других называли потенциальным преемником Мэй, отмечая, что в случае победы Джонсона Британию с большей вероятностью ждёт выход из ЕС без сделки.
«Очень часто называют в качестве её преемника Бориса Джонсона, но это радикальный вариант. Если Борис Джонсон будет выбран как лидер партии, мы сможем наблюдать, условно, второго Трампа. Нужно иметь в виду, что Борис Джонсон был очень успешным мэром Лондона. Он, конечно, очень эксцентричный, но нельзя сказать, что у него нет каких-то рациональных и разумных начал», — заметила Бабынина.
При этом выход из ЕС без сделки откроет для Британии новые проблемы, добавила собеседница НСН. В частности, такой сценарий может привести к дестабилизации в Северной Ирландии.
Если будет выход без сделки, то точно будет таможенная граница на острове Ирландии. Старая ИРА (Ирландская республиканская армия – прим. НСН) не вернется, Джерри Адамс не вернется, он рукопожатный политик, и нынешнее руководство “Шинн Фейн” не вернется. Но они будут, конечно, актуализировать повестку дня о воссоединении двух Ирландий, а новая ИРА в этом году уже активно о себе заявляет. Они тоже хотят референдума о воссоединении Ирландии, только они пытаются этого добиваться вооруженными, террористическими методами. Это, безусловно, дестабилизирует ситуацию в Северной Ирландии. Конечно, не будет так, как в 1960-1970-ые годы, потому что основные силы в этом не заинтересованы. Но какой-то всплеск будет и уже начался. С начала года было уже несколько резонансных террористических атак, может быть, не очень крупных, но все-таки», — рассказала специалист.
Добавим, новый лидер консерваторов уже обозначил три основных своих цели на посту премьера. Во-первых, реализовать Brexit до 31 октября. «Наша цель — нанести поражение и выйти из ЕС», — сообщил политик. Во-вторых: объединить страну и победить лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. «Кампания завершилась, и работа начинается», — резюмировал Джонсон.
Официально Борис Джонсон вступит в должность премьера завтра, после того, как свои полномочия сложит Тереза Мэй. Отставку примет королева Елизавета II.
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