«Джо, ты уволен»: Республиканцы требуют отстранить Байдена от власти

Отмечается, что основанием для рассмотрения инициативы Бака является доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью».

Как отметила газета The Hill, многие республиканцы высказались за использование 25-й поправки для отстранения президента США после доклада Хура, однако резолюция Бака является первой официальной попыткой конгресса побудить правительство к действиям. При этом генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси 13 февраля также призывал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить Байдена от должности.

Хур представил свой отчет 8 февраля. В нем говорилось, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», но «никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет».

ТРАМП И БАЙДЕН ЛИДИРУЮТ НА ПРАЙМЕРИЗ

Между тем в США продолжается предвыборная гонка. Бывший американский президент Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в кандидаты от Республиканской партии, 25 февраля одержал убедительную победу на предварительных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина.

По результатам подсчета 99% голосов избирателей, за Трампа проголосовали 59,8% участников праймериз, а за его единственную соперницу в республиканской партии Никки Хейли – 39,5%.

Ранее Трамп уже победил на предварительных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.