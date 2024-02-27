«Джо, ты уволен»: Республиканцы требуют отстранить Байдена от власти
Республиканец Кен Бак представил резолюцию, призывающую отстранить Джо Байдена от власти. Между тем Байден и Трамп лидируют на предварительных выборах кандидатов на пост президента страны от своих партий.
Член палаты представителей США, республиканец от штата Колорадо Кен Бак представил резолюцию, призывающую отстранить американского президента Джо Байдена от власти на основании 25-й поправки к конституции, ссылаясь на его психическое и физическое здоровье.
«Социальные вызовы и угрозы безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют, чтобы руководитель обладал сильными умственными и физическими способностями. Пришло время вице-президенту и кабинету министров поставить нашу страну на первое место и приступить к применению 25-й поправки», – приводит телеканал Fox News его слова.
Отмечается, что основанием для рассмотрения инициативы Бака является доклад спецпрокурора Роберта Хура, в котором Байден охарактеризован как «пожилой человек с плохой памятью».
Как отметила газета The Hill, многие республиканцы высказались за использование 25-й поправки для отстранения президента США после доклада Хура, однако резолюция Бака является первой официальной попыткой конгресса побудить правительство к действиям. При этом генеральный прокурор штата Западная Вирджиния и республиканец Патрик Морриси 13 февраля также призывал вице-президента Камалу Харрис применить 25-ю поправку и отстранить Байдена от должности.
Хур представил свой отчет 8 февраля. В нем говорилось, что действия Байдена «представляли серьезную угрозу национальной безопасности», но «никаких уголовных обвинений в этом вопросе нет».
ТРАМП И БАЙДЕН ЛИДИРУЮТ НА ПРАЙМЕРИЗ
Между тем в США продолжается предвыборная гонка. Бывший американский президент Дональд Трамп, претендующий на выдвижение в кандидаты от Республиканской партии, 25 февраля одержал убедительную победу на предварительных выборах (праймериз) в штате Южная Каролина.
По результатам подсчета 99% голосов избирателей, за Трампа проголосовали 59,8% участников праймериз, а за его единственную соперницу в республиканской партии Никки Хейли – 39,5%.
Ранее Трамп уже победил на предварительных выборах в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах США.
«Я никогда не видел Республиканскую партию такой сплоченной, как сейчас», – заявлял Трамп после закрытия избирательных участков.
Трамп поблагодарил избирателей за поддержку, а также обвинил Джо Байдена в «разрушении страны», заявив, что победит его на всеобщих выборах 5 ноября.
«Мы собираемся быть здесь 5 ноября, и мы собираемся посмотреть на Джо Байдена, посмотреть ему прямо в глаза. Он разрушает нашу страну, и мы собираемся сказать: "Джо, ты уволен. Уходи, убирайся, Джо. Ты уволен», – сказал Трамп.
При этом Байден, который претендует на выдвижение в кандидаты от Демократической партии на президентских выборах, 4 февраля одержал уверенную победу на праймериз в штате Южная Каролина. По итогам предварительного подсчета голосов, за Байдена отдали голоса 97% избирателей.
Соперники Байдена – конгрессмен Дин Филлипс и писатель Марианна Уильямсон – не смогли преодолеть отметку в 2%.
«Жители Южной Каролины снова сказали свое слово, и я не сомневаюсь, что вы отправляете нас в путь к победе на президентских выборах снова и к тому, чтобы сделать Дональда Трампа проигравшим снова», – заявил тогда Байден.
Джо Байден уже победил на праймериз в Нью-Гэмпшире и Неваде. Следующие праймериз Демократической партии пройдут 27 февраля в Мичигане.
Опрос газеты Financial Times и Школы бизнеса Стивена Росса в Мичигане показал, что больше американцев доверяют экономической политике Дональда Трампа, чем нынешнего лидера Джо Байдена. Из опроса следует, что 42% американцев считают, что Трамп руководил бы американской экономикой лучше, Байдена выбрали 31% опрошенных. Опрос проводился в период с 2 по 5 февраля среди 1006 зарегистрированных американских избирателей.
Предварительные выборы завершатся в июне. В июле пройдет съезд Республиканской партии, на котором объявят кандидата в президенты, в августе – съезд Демократической партии. Выборы президента США намечены на 5 ноября, передает «Радиоточка НСН».
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