Трамп заявил о политических мотивах своих уголовных дел

«Я ведущий кандидат, против меня возбуждены уголовные дела, только потому что я политик, они обвинили меня в смехотворных вещах», — сказал политик.

На вопрос о том, может ли он стать «политическим заключенным» в США, Трамп заявил, что если бы он не опережал президента Джо Байдена по опросам, то никаких проблем с законом у него бы не было.

Ранее Байден назвал Трампа «действующим президентом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

