Маск: Американцы поймут, что Байден использует нелегалов в политических целях
Американский бизнесмен Илон Маск выразил надежду, что граждане США скоро поймут, что администрация президента США Джо Байдена потворствует нелегальной миграции в своих политических целях, сообщил он на странице в X.
Так миллиардер отреагировал на сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что ситуация с нелегальными мигрантами первоначально задумывалась.
«Байден ввозит такое число нелегалов, что их достаточно, чтобы заменить консервативных избирателей во многих колеблющихся штатах [в преддверии президентских выборов]», — сказал пользователь.
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