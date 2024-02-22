Маск: Американцы поймут, что Байден использует нелегалов в политических целях

Так миллиардер отреагировал на сообщение одного из пользователей соцсети, который написал, что ситуация с нелегальными мигрантами первоначально задумывалась.

«Байден ввозит такое число нелегалов, что их достаточно, чтобы заменить консервативных избирателей во многих колеблющихся штатах [в преддверии президентских выборов]», — сказал пользователь.

