Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его позиции по НАТО

Американский лидер Джо Байден обвинил экс-президента Дональда Трампа в том, что тот якобы преклоняется перед главой России Владимиром Путиным, направляя ему «приглашение» вторгнуться на территории некоторых из союзников Вашингтона по Североатлантическому альянсу.

Трамп сделал шокирующее для Белого дома заявление

Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором обрушился с критикой на Трампа, заявив, что он «подал миру опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал». По словам Байдена, «ни один другой президент в нашей истории никогда не преклонялся» перед Путиным. Президент отметил, что рассматривает НАТО как «священное обязательство», в то время как его оппонент-республиканец, напротив, относится к альянсу «как к обузе».

«Пока я нахожусь на президентскому посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса», — отметил Байден.

Ранее в Польше заявили, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он не стал бы бесплатно защищать союзников по Североатлантическому альянсу от потенциального нападения, является «переходом границ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:НАТОСШАДжо БайденВладимир ПутинДональд Трамп

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