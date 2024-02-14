Байден обвинил Трампа в преклонении перед Путиным из-за его позиции по НАТО

Байден выступил со специальным обращением к согражданам, в котором обрушился с критикой на Трампа, заявив, что он «подал миру опасный, шокирующий и не соответствующий американскому духу сигнал». По словам Байдена, «ни один другой президент в нашей истории никогда не преклонялся» перед Путиным. Президент отметил, что рассматривает НАТО как «священное обязательство», в то время как его оппонент-республиканец, напротив, относится к альянсу «как к обузе».

«Пока я нахожусь на президентскому посту, если Путин нападет на союзника по НАТО, США будут защищать каждый дюйм территории альянса», — отметил Байден.

Ранее в Польше заявили, что заявление бывшего американского лидера Дональда Трампа о том, что он не стал бы бесплатно защищать союзников по Североатлантическому альянсу от потенциального нападения, является «переходом границ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

