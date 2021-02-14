Джо Байден отреагировал на провал импичмента Трампа

Байден рассказал, что две недели назад почтил память погибшего в беспорядках у Капитолия полицейского Брайана Сикника. По мнению президента США, «демократия хрупка, и ее надо защищать». Он отметил, что в числе 57 сенаторов, проголосовавших за признание «Трампа виновным в подстрекательстве к восстанию против нашей демократии» участвовали семь республиканцев.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, существо обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступает против обвинительного приговора, как лидер сенатского меньшинства Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном нарушении долга» и «практически и морально ответственен за провоцирование» насилия, развязанного на Капитолии», - заявил Байден.

Напомним, импичмент Трампу поддержали 53 сенатора, проголосовали против — 47. Однако, для того чтобы решение было принято, в данном случае необходимо было две трети голосов сенаторов.

Трамп уже назвал несостоявшийся импичмент «охотой на ведьм» и подчеркнул, что еще «никакому президенту не приходилось проходить через это».

