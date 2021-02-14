Трамп прокомментировал несостоявшийся импичмент: «Охота на ведьм»
Бывший американский президент Дональд Трамп, которого оправдал Сенат по обвинению в подстрекательстве к мятежу, назвал несостоявшийся процесс импичмента «охотой на ведьм», сообщает NBC.
«Это еще одна стадия величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Никакому президенту не приходилось проходить через это», - говорится в письменном заявлении политика.
Бывший глава Белого дома отметил, что впереди «очень много работы». Также Трамп пообещал представить концепцию «яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки». Он не уточнил свои планы и не сказал, собирается ли баллотироваться на пост президента вновь.
Конгресс США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему президенту.
Трампа обвинялся в подстрекательстве к мятежу. Процедура импичмента началась из-за штурма Капитолия 6 января. По мнению обвинения, Трамп в своей речи, произнесенной незадолго до штурма, подстрекал своих соратников к захвату здания Конгресса.
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