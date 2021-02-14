Трамп прокомментировал несостоявшийся импичмент: «Охота на ведьм»

Бывший американский президент Дональд Трамп, которого оправдал Сенат по обвинению в подстрекательстве к мятежу, назвал несостоявшийся процесс импичмента «охотой на ведьм», сообщает NBC.

«Это еще одна стадия величайшей охоты на ведьм в истории нашей страны. Никакому президенту не приходилось проходить через это», - говорится в письменном заявлении политика.

Защита Трампа назвала процесс по импичменту «политической местью»

Бывший глава Белого дома отметил, что впереди «очень много работы». Также Трамп пообещал представить концепцию «яркого, блестящего, неограниченного будущего Америки». Он не уточнил свои планы и не сказал, собирается ли баллотироваться на пост президента вновь.

Конгресс США 13 февраля не набрала необходимых двух третей голосов для вынесения импичмента бывшему президенту.

Трампа обвинялся в подстрекательстве к мятежу. Процедура импичмента началась из-за штурма Капитолия 6 января. По мнению обвинения, Трамп в своей речи, произнесенной незадолго до штурма, подстрекал своих соратников к захвату здания Конгресса.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:ПолитикаИмпичментДональд Трамп
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