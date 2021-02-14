Сенат США на заседании оправдал Трампа по делу об импичменте

Импичмент поддержали 53 сенатора, проголосовали против — 47. Однако, для того чтобы решение было принято, в данном случае обвинительный приговор должны были поддержать две трети членов сената, пишет Газета.ru.

Напомним, Трамп пытался оспорить в судах победу своего конкурента Джозефа Байдена на президентских выборах 3 ноября.

Сторонники экс-президента 6 января ворвались в здание Конгресса США, устроив беспорядки. Заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов, пришлось отложить.

За принятие резолюции об импичменте 13 января проголосовала палата представителей Конгресса США. Представители сената признали процесс конституционным.

Трамп уже назвал несостоявшийся импичмент «охотой на ведьм» и подчеркнул, что еще «никакому президенту не приходилось проходить через это».

