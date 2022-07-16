Джабаров раскрыл самую быструю возможность вернуть контакты с Европой

Победа России в специальной военной операции на Украине без всяких условий является самым быстрым способом вернуть контакты России с Европой, считает первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

Сенатор Джабаров призвал не торопить решение задач спецоперации на Украине

В настоящее время приходится слышать от ностальгирующих по прежней жизни россиян, что европейские страны из-за событий на Украине рвут связи, в том числе, туристические, с Россией на фоне проведения военной операции.

Джабаров назвал способ вернуть прежние отношения России с Европой.

«Дорогие наши сограждане, самый быстрый возврат к тому, о чем вы ностальгируете - это безусловная победа России в специальной военной операции на Украине», - считает сенатор.

«И тогда, я уверен, европейцы посчитают за честь, если мы согласимся восстановить с ними нормальные отношения», - сделал вывод политик.

Ранее 16 июля глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ЕвропаРоссиянеУкраинаВоенная ОперацияВладимир Джабаров
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