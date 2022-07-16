Шойгу потребовал нарастить действия ВС РФ для исключения ударов Киева по Донбассу и регионам
Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу дал указания наращивать действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях. Цель – исключить массированные удары Киева по гражданской инфраструктуре, мирным гражданам в Донбассе и других регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Соответствующее поручение Сергей Шойгу дал в ходе проверки российский группировки войск «Юг» и «Центр», задействованных в специальной военной операции на Украине. Генерал заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, других командующих о ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач.
«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.», - говорится в сообщении.
Также Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву за проявленные мужество и героизм.
Ранее израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд в своей колонке для Welt написал, что Украина выбрала заранее проигрышную для себя стратегию обычных военных действий, выступая против превышающей ВСУ по силе российской армии.
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