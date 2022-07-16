Шойгу потребовал нарастить действия ВС РФ для исключения ударов Киева по Донбассу и регионам

Соответствующее поручение Сергей Шойгу дал в ходе проверки российский группировки войск «Юг» и «Центр», задействованных в специальной военной операции на Украине. Генерал заслушал доклады командующего группировкой «Юг» генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой «Центр» генерал-полковника Александра Лапина, других командующих о ходе выполнения российскими Вооруженными Силами боевых задач.

«Глава российского военного ведомства дал необходимые указания по дальнейшему наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях в целях исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям населенных пунктов Донбасса и других регионов.», - говорится в сообщении.

Также Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву за проявленные мужество и героизм.

Ранее израильский военный стратег и историк Мартин ван Кревельд в своей колонке для Welt написал, что Украина выбрала заранее проигрышную для себя стратегию обычных военных действий, выступая против превышающей ВСУ по силе российской армии.

