СМИ: Шредер приехал в Москву ради встречи с Путиным
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
По их утверждению, Шредер намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках «посреднических усилий» для урегулирования ситуации на Украине.
При этом в Кремле не говорили о возможных контактах Путина с Шредером.
9 марта замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой подтвердил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, однако «для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку».
В начале февраля сообщалось, что Шредер может занять место в новом составе совета директоров «Газпрома»
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