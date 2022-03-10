СМИ: Шредер приехал в Москву ради встречи с Путиным

При этом в Кремле не говорили о возможных контактах Путина с Шредером.

9 марта замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации переговоров Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 10 марта по итогам переговоров с украинским коллегой Дмитрием Кулебой подтвердил, что Путин не отказывается от встречи с Зеленским, однако «для этого надо провести подготовительную работу, которая идет по белорусскому треку».

В начале февраля сообщалось, что Шредер может занять место в новом составе совета директоров «Газпрома»

