Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию немецкого телеканала NTV, который заявил о поезде бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Москву, сообщает РИА Новости.
По его словам, встреча Владимира Путина с немецким политиком пока не планируется.
«Насколько нам известно Шрёдер действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем» - отметил представитель Кремля.
Ранее Герхард Шрёдер заявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», в противном случае Европарламент грозил введением против него санкций, сообщает RT.
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