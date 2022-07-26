Песков не исключил контактов Путина и Шрёдера в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию немецкого телеканала NTV, который заявил о поезде бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в Москву, сообщает РИА Новости.

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По его словам, встреча Владимира Путина с немецким политиком пока не планируется.

«Насколько нам известно Шрёдер действительно в Москве. Встречи как таковой нет, но контактов мы не исключаем» - отметил представитель Кремля.

Ранее Герхард Шрёдер заявил о невозможности продления своих полномочий в совете директоров «Роснефти», в противном случае Европарламент грозил введением против него санкций, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Герхард ШредерВладимир ПутинДмитрий Песков
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