Дума рассмотрит проект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов 20 февраля

Госдума во вторник, 20 февраля, рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин, слова которого приводит пресс-служба Думы.

Под этим документом подписались 395 депутатов Госдумы, заявил он.

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По словам Володина, после принятия закона, размещать рекламу у иноагентов нельзя будет на любых платформах. Помимо этого будет запрещено рекламировать в СМИ и интернете ресурсы самих иноагентов.

В 2023 году более 200 российских физлиц и юрлиц разместили рекламу своих товаров и услуг на информационных ресурсах иноагентов. Это сотни миллионов рублей, заявил спикер.

Иноагенты потеряют 60-70% дохода, если в РФ примут закон, запрещающий для российских граждан и компаний размещать рекламу на их ресурсах, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в интервью НСН.


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ФОТО: РИА Новости
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